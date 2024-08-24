Она изготовлена в исторических красно-черных цветах. В таких "львы" выступали в памятном для себя сезоне-2010/2011, когда соревновались в Лиге Европы с Боруссией Дортмунд, ПСЖ и Севильей на групповом этапе.

Читайте также Почтили событие столетней давности: Эвертон с Миколенко презентовали новую форму

Уважение к националистическому движению

Также именно в красно-черной форме Карпаты играли в пока последнем для себя финале Кубка Украины-1998/1999. Однако в первую очередь, это цвета борьбы, которые имеют особое значение для всех патриотов Украины, это и подчеркнула пресс-служба Карпат.

История Украины, история Львова – имеют свои символы и свои лица. Отмечая историю Независимой Украины, Карпаты презентуют третью форму на сезон-2024/2025. Наша красно-черная форма – это не только дань истории борьбы, дань людям, которые творили и сейчас творят нашу историю, это дань всем болельщикам, для которых краски этой формы имеют особое значение,

– говорится в заявлении клуба.

Смотрите видео с презентацией новой формы Карпат

К слову. Основные два комплекта форм у Карпат имеют традиционные цвета клуба – зеленый и белый.

Отметим, шо следующий матч Карпаты проведут 26 августа в 13:00. "Львы" на выезде будут встречаться с черкасским ЛНЗ.