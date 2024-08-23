Віталій Миколенко узяв участь у презентації третього комплекту форми "ірисок" на сезон-2024/2025. До цього український захисник був присутній на демонстрації домашньої та гостьової ігрової форми.

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Евертон цінує традиції

Компанія Castore – технічний спонсор "ірисок". Форма виконана у незвичному для "мерсисадців" стилі, колір екіпіровки кремово-бежевого віддтінку.

Також форма присвячена події 100-річної давнини, яка відбулась на стадіоні Евертона – Гудісон Парк. Тоді у жовтні 1924 року на полі "ірисок" відбувся виставковий матч бейсбольних команд Чикаго Уайт Сокс проти Нью-Йорк Джаєнтс.

Перезентація нової форми Евертона на сезон-2024/2025:

У першому турі нового сезону Англійської Прем'єр-Ліги клуб Віталія Миколенка програв Брайтону з рахунком 0:3. Наступна гра "ірисок" у Лондоні проти Тоттенхема – 24 серпня, о 17:00 за київським часом.