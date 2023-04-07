Карпати презентували форму від Nike: журналіст "розніс" комплект "левів" після співпраці з Joma

Львівські Карпати змінили спортивного спонсора після скандалу з Joma та Зєнітом. 7 квітня "леви" показали, як виглядатиме ігрова форма із новим брендом Nike.

Через сумну новину офіційне представлення нової форми було перенесено на один день. 6 квітня стало відомо жахливу звістку – на фронті загинув відданий фанат Карпат Тарас Чучман. Уболівальник підтримував команду протягом 25 років.

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Все у традиційних кольорах клубу

7 квітня у соцмережах львівського клубу з'явилось відео презентації нової ігрової форми від технічного спонсора Nike. Вона виконана у традиційних кольорах клубу та набитими логотипами спонсорів "левів".

Відео презентації нової форми Карпат від Nike

Компанія Joma після початку війни оголосила, що припинила спонсорську діяльність з російськими та білоруськими клубами.

Карпати одними з перших відреагували на шокуючу новину про Зєніт, який презентував форму від Joma – вже колишнього технічного спонсора львівського клубу.

До речі. Вже 8 квітня команда Андрія Тлумака зіграє у новій формі у першому домашньому матчі другого етапу Першої ліги України проти Кременя. Початок зустрічі о 17:00 на стадіоні "Україна" у Львові.

Цікаво, що збірна України продовжує виступати у формі, яку розробила Joma. УАФ надсилала у головний офіс Joma запит із проханням дати пояснення цієї ситуації.

Журналіст знищив вибір "левів"

Фанати львівського клубу доволі стримано та лаконічно відреагували на нову форму. Уболівальники зауважили, що форма немає значення, а головне, який результат показуватиме команду у новому комплекті.

Однак далеко не усім сподобалась нова форма Карпат. Ігровий комплект "розніс" журналіст Сергій Болотніков, який раніше працював у львівському клубі на посаді директора із стратегічного розвитку.

У телеграм-каналі KDK з'явився спеціальний пост, який присвячений новій формі "левів". Журналіст розкритикував вибір Карпат, назвавши його тренувальним комплектом, але аж ніяк не ігровим.

Болотніков зауважив, що на новій формі львівського клубу немає жодного оригінального елементу, який одразу ж асоціювався із таким брендом Галичини як Карпати. Він назвав таку форму примітивом та найбільш стандартний шаблон з каталогу Nike.



Реакція Болотнікова на нову форму Карпат від Nike / Скриншот із телеграму KDK

До слова. Львівські Карпати ведуть боротьбу за підвищення прописки в УПЛ. Після першого етапу Першої ліги України команда Тлумака йде 6-ю серед 8 клубів першої частини турнірної таблиці. У "левів" 6 очок.