Головний тренер львівських "Карпат" Роман Санжар розповів про свій період у Львові. Димінський вимагав грати тільки молодими гравцями, щоб скоротити бюджет, наставник на таку умови не погодився.

Про це у інтерв'ю Футбол24 розповів наставник львів'ян.

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Вимоги Димінського

За словами наставника, команда зіграла декілька матчів, після яких у команді розпочались фінансові проблеми. Багато футболістів відмовлялися грати.

Взимку Санжар вів перемовини з деякими футболістами, але через тримісячну заборгованість перед гравцями, не зміг підписати тих, кого хотів бачити у команді.

Гроші з трансферу Ді Франко пішли на часткове погашення боргів та збори для хлопців.

Керівництво клубу дало вказівку максимально скоротити бюджет та грати лише молодими футболістами. Всі хлопці, які мали високу зарплатню, пішли.

Санжар відзначив, що у тренерського складу були розмови з футболістами. В основному наші, українці, підтримали, що все-таки треба дограти перше коло чемпіонату і тоді вже приймати рішення. Тому під кінець першого кола в команді уже були великі проблеми.

Санжар, покликав Пасіча й Танчика, з якими працював в Олімпіку. Також приїхав Андро Гіоргадзе, з яким він не працював раніше, але спільні знайомі порекомендували футболіста. Тренер львів'ян зазначив, що всі новобранці приїхали сюди за практикою, тому що до цього багато із них її не мали.