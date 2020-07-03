Матч 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між "Маріуполем" і "Карпатами" офіційно не відбудеться. Львівський клуб не зміг приїхати на поєдинок у Маріуполь і незабаром має бути знятий зі змагань.

Як повідомляє сайт УПЛ, від "Карпат" надійшов лист, у якому "леви" повідомили про неможливість взяти участь у матчі 29 туру, який був запланований на 4 липня в Маріуполі.

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Для "Карпат" це повторна неявка на гру. Через фінансові проблеми не відбувся перенесений матч 24 туру "Карпати" – "Маріуполь»".

Згідно з Регламентом змагань, "Карпати" мають бути виключені зі змагань.

Дирекція УПЛ передала матеріали справи на розгляд Контрольно-дисциплінарному комітету УАФ.

"Карпати" вилетять з УПЛ

В Українській асоціації футболу повідомили, що їм потрібно дочекатися фактичної неявки команди на матч, а також отримати документи від УПЛ. Про це інформують канали "Футбол 1,2,3".

"Зараз нам відомо, що "Карпати" не з'явилися на матч 1-го липня. Тепер прийшов лист в УПЛ, що вони не приїдуть на матч 4-го липня. Але ми чекаємо факту неявки. А в четвер буде засідання Контрольно-дисциплінарного комітету, де і приймуть рішення", – сказав Ігор Грищенко, відповідальний секретар КДК УАФ.

Таким чином, фактично рішення по "Карпатах" буде прийнято 9-го липня.

Команда в новому сезоні може продовжити виступи у Першій лізі, якщо пройде атестацію.