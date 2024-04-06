Гості спробують "вкрасти" очки у "левів" Маркевича: онлайн-трансляція матчу Карпати – Маріуполь

У суботу, 6 квітня, львівські Карпати проведуть свій третій поспіль поєдинок перед рідними уболівальниками. Матч "левів" проти Маріуполя можна буде переглянути безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Стартовий свисток головного арбітра матчу Олега Когута із Тернополя пролунає о 12:00. Команди зіграють не легендарному львівському стадіоні "Україна", де "зелено-білі" вже здобули дві перемоги у 2024-му році, пише 24 Канал.

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Клуби йдуть у топ-4 таблиці Першої ліги

У минулому турі підопічні Мирона Маркевича здобули перемогу над Вікторією 1:0. Єдиний та переможний гол у зустрічі був забитий ще на 6-й хвилині першого тайму. Його автором став Ян Костенко, який не зіграє проти Маріуполя через перебір жовтих карток.

Натомість тренерський штаб "левів" зможе розраховувати на центрбека Богдана Векляка та основного нападника Іґора Невеса, які відбули свої дискваліфікації.

У суперників теж є підсилення складу. Павло Шушко, Ігор Биковський та Ілля Зубков знову зможуть допомогти Маріуполю. Клуб у минулому турі зіграв внічию 1:1 із Прикарпаттям. З ідентичним рахунком закінчилась перша офіційна гра Маріуполя у 2024-му році (із Епіцентром).

Карпати лідирують у турнірній таблиці – 51 бал. Перевага над другим Інгульцем складає вже 5 очок. Натомість Маріуполь теж йде поблизу топ-3 – 4-та позиція та 33 набрані пункти. Щоправда, відставання маріупольців від 3-го місця складає аж 12 очок.

Карпати – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу