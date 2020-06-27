27 червня львівські "Карпати" приймуть "Львів" у рамках 28 туру УПЛ. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24

Поєдинок "Карпати" – "Львів" розпочнеться о 17:00. Гра відбудеться у Луцьку на резервному стадіоні львів'ян під час карантину "Авангарді", повідомляє 24 канал.

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Матч у прямому ефірі покаже телеканал УНІАН. Переглянути матч можна, не покидаючи сайт Спорт24. Гра буде доступна на FootballHub.

Карпати – Львів: онлайн-трансляція

Після рестарту УПЛ "Карпати" жодного матчу так і не зіграли. Причина – спалах коронавірусу у команді. Футболісти готові були зіграти у минулому турі з "Олімпіком", але у складі донеччан були виявлені позитивні тести на коронавірус. Тому львівське дербі у Луцьку стане першим матчем для команди Санжара.

"Львів" ж розгромно програв у минулому турі "Маріуполю" – 3:0. Керівництво клубу не влаштували незадовільні результати команди, тому було змінено тренера. Посаду Єгіше Мелікяна зайняв грузин Георгій Цецадзе.

Обидві команди розташовуються на останніх двох позиціях, тому перемога у матчі потрібна футболістам обох клубів.

Минулі два матчі між цими командами закінчувались сухою нічиєю – 0:0.