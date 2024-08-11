Перша перемога після повернення в УПЛ: Карпати знищили бронзового призера чемпіонату України

Оновлені львівські Карпати провели перший домашній поєдинок в рамках чемпіонату УПЛ. Суперником "левів" був представник України в Лізі Європи криворізький Кривбас.

Карпати – Кривбас 3:0

Голи: Шах, 39, Полегенько, 42, Чачуа, 82

Підопічні Юрія Вернидуба на цьому тижні грали важкий поєдинок в Лізі Європи проти чеської Вікторії (1:2). Втома після поєдинку позначилося на кондиціях гравців Кривбасу, пише 24 Канал.

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Сенсаційна перемога Карпат

Дебют зустрічі був за більш досвідченою командою з Кривого Рогу. На 19-й хвилині Хомченовський заробив право на пенальті. До позначки підійшов Луньов, але він не зумів переграти Кемкіна.

Наприкінці першого тайму "зелено-білі" забили два поспіль м'ячі. Спочатку 19-річний Артур Шах відправив шкіряного до сітки воріт Андрія Кліщука. Через дві хвилини Павло Полегенько подвоїв перевагу "левів" – 2:0.

Підопічні Юрія Вернидуба так і не змогли оговтатися від такого перебігу подій. Під завісу матчу ветеран Карпат Амброзій Чачуа поставив крапку в поєдинку.

Турнірне положення команд