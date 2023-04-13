"Папа Карло" обійшов легендарного тренера Реалу: новий рекорд Анчелотті в ЛЧ

13 квітня 2023, 13:59
Читать новость на русском

Джерело:

OptaPaolo

Італійський тренер Реалу Карло Анчелотті впевнено веде "королівський клуб" до чергового тріумфу в ЛЧ. Унікальний тренер продовжує переписувати історію футболу.

Мадридський Реал переміг Челсі (2:0) в першому чвертьфінальному матчі ЛЧ та зробив заявку на вихід до півфіналу. Левова частка заслуги в цьому головного тренера команди Карло Анчелотті.

Оце так УЄФА визначив четвірку номінантів на найкращий гол тижня ЛЧ – відео

Перемога над "синіми" стала 35-ю для "Папи Карло" на чолі "вершкових" в Лізі чемпіонів. За цим показником він випередив легендарного тренера Реала Вісенте Дель Боске (34 перемоги).

Карло Анчелотті двічі очолював "королівський клуб": з 2013 по 2015 та з 2021-го. Разом з Реалом він провів 47 матчів у ЛЧ: 35 перемог, 4 нічиї та 8 поразок. Двічі "вершкові" під його керівництвом вигравали ЛЧ: 2013/14 та 2021/22.

"Папа Карло" – підкорювач нових рекордів

  • Нагадаємо, що Карло Анчелотті є одним з найуспішніших тренерів в історії футболу.
  • Італієць – єдиний спеціаліст, який володіє чотирма титулами ЛЧ (двічі з Міланом та двічі з Реалом). 
  • Анчелотті п'ять разів виводив свої команди у фінал ЛЧ.
  • В ролі головного тренера він здобув 106 перемог в головному європейському клубному турнірі.
  • Крім того, італієць один з семи фахівців, який вигравав Кубок чемпіонів як гравець, так і тренер.
  • Також він єдиний тренер, який виграв усі топ-5 чемпіонатів Європи.
  • За підсумками 2022 року Анчелотті втретє став найкращим клубним тренером за версією IFFHS.
Автор: Сергій Шаховець