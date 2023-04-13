"Папа Карло" обійшов легендарного тренера Реалу: новий рекорд Анчелотті в ЛЧ
Джерело:OptaPaolo
Італійський тренер Реалу Карло Анчелотті впевнено веде "королівський клуб" до чергового тріумфу в ЛЧ. Унікальний тренер продовжує переписувати історію футболу.
Мадридський Реал переміг Челсі (2:0) в першому чвертьфінальному матчі ЛЧ та зробив заявку на вихід до півфіналу. Левова частка заслуги в цьому головного тренера команди Карло Анчелотті.
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Перемога над "синіми" стала 35-ю для "Папи Карло" на чолі "вершкових" в Лізі чемпіонів. За цим показником він випередив легендарного тренера Реала Вісенте Дель Боске (34 перемоги).
Карло Анчелотті двічі очолював "королівський клуб": з 2013 по 2015 та з 2021-го. Разом з Реалом він провів 47 матчів у ЛЧ: 35 перемог, 4 нічиї та 8 поразок. Двічі "вершкові" під його керівництвом вигравали ЛЧ: 2013/14 та 2021/22.
"Папа Карло" – підкорювач нових рекордів
- Нагадаємо, що Карло Анчелотті є одним з найуспішніших тренерів в історії футболу.
- Італієць – єдиний спеціаліст, який володіє чотирма титулами ЛЧ (двічі з Міланом та двічі з Реалом).
- Анчелотті п'ять разів виводив свої команди у фінал ЛЧ.
- В ролі головного тренера він здобув 106 перемог в головному європейському клубному турнірі.
- Крім того, італієць один з семи фахівців, який вигравав Кубок чемпіонів як гравець, так і тренер.
- Також він єдиний тренер, який виграв усі топ-5 чемпіонатів Європи.
- За підсумками 2022 року Анчелотті втретє став найкращим клубним тренером за версією IFFHS.