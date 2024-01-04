Андрій Лунін у матчі з Мальоркою (1:0) зумів зберегти ворота "сухими", додавши до свого активу 4-й кліншит. Не дивлячись на це, 24-річний голкіпер отримав на горіхи від Анчелотті.

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Анчелотті розкритикував Луніна

На 2-й компенсованій хвилині першого тайму Лунін отримав необов'язкову жовту картку за суперечку з арбітром. Таке ж покарання отримав бразилець Родріго. Це дуже не сподобалося головному тренеру "вершкових". У роздягальні італійський фахівець дорікнув своїм підопічним за безглузді "гірчичники".

Ми не можемо просто так отримувати ці картки, мені не подобається, що вони були отримані за розмови,

– сказав Анчелотті.

"Папа Карло" попросив футболістів тримати голову холодною на ігровому полі. Адже в майбутньому ці попередження можуть дорого коштувати команді. Втім, не обійшлося без пряника від Анчелотті. 64-річний тренер зазначив, що в глибині душі розуміє їхнє незадоволення, оскільки теж має багато питань до роботи арбітрів.

Довідка. В сезоні 2023/24 Андрій Лунін зіграв за Реал 10 матчів, у яких пропустив 6 м'ячів. На рахунку українця 5 кліншитів: 4 в Ла Лізі та 1 в Лізі чемпіонів.

Свій наступний матч мадридський Реал зіграє 6 січня в рамках третього раунду Кубка Іспанії проти Арандіни. В цьому поєдинку ворота захищатиме конкурент Луніна Кепа Аррісабалага.