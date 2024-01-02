Напередодні зустрічі "вершкові" провели тренування, на якому майстер-клас продемонстрував Лука Модріч. Нев'янучий 38-річний ветеран шведою закрутив м'яч у дев'ятку воріт Андрія Луніна.

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Модрич розвеселив Кепу

Український голкіпер намагався дістати м'яч, але удар володара "Золотого м'яча" 2018 виявився дуже точним. За воротами Луніна стояв його конкурент Кепа Аррісабалага. Від радості він підвів руки та зааплодував майстерності Модрича.

Відео голу Модрича у ворота Луніна