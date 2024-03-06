Анчелотті може потрапити за ґрати: тренер Реала займався податковими махінаціями

Вже далеко не перший рік Карло Анчелотті підозрюють у несплаті податків. Ще у 2014-му році головний тренер мадридського Реала вперше вирішив обдурити податкові органи.

Тоді італійський наставник не задекларував частину доходів від іміджевих прав, коли вперше очолив іспанський гранд. Наставник публічно показав лише кошти, які отримав за свою роботу у Реалі. У березні 2024-го року ця тема податкових махінацій від Карло Анчелотті знову набула розголосу.

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У тренера Реала проблеми із податковою

Виявилось, що у 2014-му році Анчелотті приховав понад 386 тисяч євро, а у 2015-му – понад 675 тисяч євро.

Цього разу прокуратура Мадрида хоче домогтись 4 років і 9 місяців позбавлення волі для футбольного керманича "вершкових".

Після першого очолювання Реала Анчелотті попрацював на чолі ще трьох європейських клубів – Баварії (60 поєдинків), Наполі (73 зустрічі) та Евертона (67 матчів).

Мадридський шлях у тренерській кар'єрі Карло Анчелотті

Під час першої каденції Анчелотті у Реалі, команда провела під його керівництвом 119 матчів. Вкінці травня 2015-го року італієць покинув місток головного тренера мадридського клубу.

Вдруге титулований наставник прийшов до керма "галактікос" у липні 2021-го року. Було багато чуток, що Анчелотті покине Реал, аби очолити збірну Бразилії. Однак вкінці 2023-го року коуч продовжив контракт із мадридцями до кінця червня 2026-го року.

Наразі "Королівський клуб" провів під керівництвом Анчелотті 156 матчів.

До слова. 6 березня Реал проведе 276-й поєдинок на чолі з 64-м італійським тренером. У цей день мадридський клуб проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/2024 проти німецького РБ Лейпцига (початок о 22:00 за Києвом). Перша гра між цими клубами закінчилась мінімальною перемогою мадридців у Німеччині 0:1.

Андрій Лунін відстояв на нуль, а Брахім Діас забив єдиний та переможний гол для "вершкових".