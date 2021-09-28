Каратистка Терлюга відгуляла весілля після "срібла" на Олімпіаді: красиві фото та відео

Українська каратистка Анжеліка Терлюга більше не холостячка. Дівчина відсвяткувала власне весілля в Одесі.

Вишукане весілля у рідній Одесі

Срібна призерка Олімпіади з карате Анжеліка Терлюга відгуляла весілля зі своїм обранцем Володимиром Зарецьким. Святкування вдалось на усі сто відсотків.

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Анжеліка обрала на урочисту подію розкішне біле плаття з високим розрізом та одягнула бежеві туфлі. Однак на довго Терлюги не вистачило. Вже під час танці дівчина запалювала у зручних кросівках. Чоловік каратистки був одягнений у чорний класичний костюм із метеликом.



Анжеліка та її чоловік Володимир / Фото з instagram.com/anzhelika_terliuga

Біля озера пара дала весільні обітниці та станцювали перший танець у ролі новоствореної сім'ї. Відзначимо, що чоловік Анжеліки теж пов'язаний із карате. Хлопець тренує юних каратистів та займається персональними тренуваннями.



Красиве весілля Терлюги / Фото з instagram.com/anzhelika_terliuga



Новостворена сім'я / Фото з instagram.com/anzhelika_terliuga

А ось ввечері на гостей свята чекав справжній танцювальний батл. Анжеліка разом із дівчатами запалили танцювальний майданчик. Каратистка продемонструвала свої чудові танцювальні навички.

Терлюга розірвала танцювальний майданчик: відео

Володимир із хлопцями дали гідну відповідь.

Танці від хлопців: відео

Святкування завершилось традиційним киданням букету, який доповнював вишуканий стиль нареченої. Одна з дівчат першою впіймала квіти. Тепер її черга наступною вийти заміж.

Терлюга кидала букет: відео