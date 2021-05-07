Каратистка Терлюга вакцинувалась від COVID-19 заради дебютної Олімпіади-2020

Найкраща каратистка світу та України Анжеліка Терлюга готується до Олімпіади-2020 у Токіо (Японія). Спортсменка вже навіть встигла вакцинуватись від COVID-19.

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Цей рік обіцяє видатись дуже насиченим для української каратистки Анжеліки Терлюги. Спортсменка погодилась вийти заміж та вже влітку виступить на дебютних Олімпійських іграх.

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Терлюга робить усе від себе можливе, щоб виступити у японському Токіо. Анжеліка у соцмережах поділилась, що вже отримала першу дозу вакцини CoronaVac від коронавірусу. Через 28 днів дівчина приїде у лікарню за новою дозою. Досвідчена каратистка поділилась враженнями після вакцинації.

Вакцинація проходить швидко та зовсім безболісно. Якщо будуть симптоми, тоді розповім в історіях. Роблю все для того, щоб виступити на Олімпійських іграх. Найбільше не хочеться захворіти. Після двох доз вакцини у нас є 83% ймовірності не захворіти. Сподіваюсь все буде добре,

– написала Терлюга.

Терлюга назавжди вписала своє прізвище в історію українського карате. 29-річна спортсменка стала першою в історії України каратисткою, яка отримала ліцензію на Олімпійські ігри. Карате дебютує в програмі Олімпіад тільки у цьому році. Ще одним каратистом із ліцензією став Станіслав Горуна – капітан чоловічої збірної України.

14 березня Анжеліка у Стамбулі здобула "бронзу" турніру Karate 1-Premier League. У поєдин ку за третє місце Терлюга перемогла представницю Болгарії Івету Горанову.

​Олімпійські ігри в Токіо відбуватимуться з 24 липня по 9 серпня.