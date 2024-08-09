Він провів перший тиждень тренувань із новою командою та вже встиг дебютувати в контрольному матчі. Першими враженнями від якостей українського форварда поділився капітан Роми Лоренцо Пеллегріні.

Читайте також Легенда Барселони встановив рекорд у США: яке досягнення підкорилося футболісту

Довбик отримав комплімент від капітана "вовків"

Італійський півзахисник розхвалив новоспеченого нападника "вовків". За його словами, Артем Довбик технічно сильніший за Ромелу Лукаку, якого він і замінив у Ромі, а також порівняв із легендарним форвардом Крістіаном В'єрі.

Технічно Довбик сильніший за Лукаку, він нагадує мені В'єрі. Артем також може виконувати те, що робив Ромелу, але він живе саме заради гола. Він той, хто хоче опинитися на останніх 16 метрах або принаймні наблизитися до зони, де він знає, що може забити,

– сказав Пеллегріні.

Зазначимо, що другий матч у складі Роми Артем Довбик може провести вже 10 серпня. У контрольному поєдинку о 19:00 "вовки" зустрічатимуться з Евертоном Віталія Миколенка.

До слова. Раніше схвальну оцінку грі українця дав захисник Роми Еван Ндіка.

Нагадаємо, що в сезоні-2023/2024 український форвард провів 39 поєдинків за Жирону, у яких забив 24 м’ячі та віддав 10 асистів. Він став найкращим бомбардиром Ла Ліги.