Уродженець Черкас підписав угоду з "вовками" до 30 червня 2029 року. Він уже навіть встиг дебютувати за римський клуб у контрольному матчі з Олімпіакосом, куди перейшов інший український нападник Роман Яремчук.

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Довбик вразив одноклубника на тренуваннях

Перші дні в новому колективі для Артема Довбика прокоментував захисник Роми Еван Ндіка. Він оцінив новачка команди та поділився своїми враженнями від якостей українця.

"Поки що я провів з ним лише 2-3 тренування, але їх було достатньо, щоб я міг сказати, що він дуже сильний центрфорвард. Я в цьому впевнений. Це стосується й інших наших новачків – Енцо Ле Фе та Матіаса Соуле.

Це також сильні футболісти, технічні. Я впевнений, що вони допоможуть нам виступити краще, ніж минулого сезону. Ми допомагаємо їм адаптуватися. Я розмовляю французькою, тому допомагаю Енцо, а Пауло Дибала та Леандро Паредес опікуються Соуле. Це чудова група гравців, ми допоможемо усім інтегруватися якомога швидше", – сказав Ндіка.

Цікаво. Трансфер Артема Довбика став найдорожчим продажем Жирони в історії. Римський клуб заплатив за форварда, за інсайдерською інформацією, 35 мільйонів євро і ще 5 прописані у вигляді бонусів.

Зазначимо, що наступний контрольний матч Рома проведе 10 серпня о 19:00. На "Гудісон Парк" відбудеться українське дербі з Евертоном Віталія Миколенка.