Капітан Реала отримав тривалу дискваліфікацію: він розкритикував роботу судді після вилучення

Реал в 1/8 фіналу Кубка Іспанії переміг Ельче. Команди на двох заробили дві червоні картки.

Марсело: Ти дуже поганий у своїй справі

33-річний лівий захисник залишив Реал у меншості у першому овертаймі за рахунку 1:0 на користь Ельче. Марсело за фол останньої надії отримав пряму червону картку.

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За це порушення правил Марсело отримав дискваліфікацію на три матчі. Щоправда, через червону картку він повинен пропустити лише один поєдинок, у двох інших не зіграє через критику у сторону арбітра.

Начебто бразилець, коли покидав поле, розкритикував роботу головного судді.

Ти дуже поганий у своїй справі,

– звернувся до рефері Марсело.

Нагадаємо, що мадридський клуб здобув вольову перемогу над Ельче завдяки голам на 108-й та 115-й хвилинах. Рамку воріт "Королівського клубу" захищав українець Андрій Лунін.

Бразильський футболіст пропустить поєдинки проти Ельче, Атлетіка Більбао, який стане наступним суперником Реала у чвертьфіналі Кубка Короля, та Гранади.

Марсело у Реалі