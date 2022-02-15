Камбосос проведе бій 5 червня: серед претендентів Ломаченко

Володар поясів WBC Franchise, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі Джордж Камбосос повертається у ринг. У ЗМІ назвали дату та місце наступного бою непереможного австралійця.

Камбосос 5 червня проведе захист поясів чемпіона світу у легкій вазі. Бій відбудеться на стадіоні "Марвел" у Мельбурні (Австралія).

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Повідомляється, що 5 червня – неділя, що дозволить вести телетрансляцію бою у США у прайм-таймі 4 червня.

Претенденти на бій з Камбососом

Після того, як Камбосос переміг Теофімо Лопеса й здобув 4 титули, він заявив, що готовий зустрітися з будь-яким суперником.

Австралієць запевнив, що дасть шанс чотирьом боксерам:

Василю Ломаченку

Девіну Хейні

Джервонті Девісу

Раяну Гарсію

В останні місяці ім'я Девіса все менше пов'язують з Камбососом, як і Хейні. Лу Ді Белла, промоутер Джорджа, відкрито заявив, що відмовив американцю.

За інформацією журналіста Дена Рафаеля, на бій проти Камбососа претендують Ломаченко та Гарсія. Повідомлялося, що команда Ломаченка вже зробила представникам Камбососа пропозицію про бій.