Калітвінцев покинув Десну через шалену заборгованість: скільки в клубі винні футболісту

Футболіст Владислав Калітвінцев може стати причиною судових спорів між двома клубами – чернігівською Десною та Олександрією. Гравець покинув Десну через чималу заборгованість перед ним.

10 січня Олександрія представила новачків команди, серед яких виявився і Калітвінцев. При цьому в клубі не розкрили деталей контракту футболіста.

Причина виявилася в тому, що у футболіста поки чинний контракт з Десною, який він ще не розірвав. Відтак в чернігівському клубі звернулися до УАФ щодо цієї ситуації зі скаргою як на дії Олександрії, так і самого Калітвінцева.

Варте уваги Минай продав капітана команди та найкращого гравця угорському клубу

При цьому футболіст ще 4 січня заявив, що покине Десну через заборгованість по зарплаті. І висловив сподівання, що до суду справа не дійде в цьому питанні.

За даними журналістів, Калітвінцев прийняв рішення покинути Десну після того, які сума заборгованості перед ним склала 50 тисяч євро – зарплата за п'ять місяців.