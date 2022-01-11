Проблеми Десни

Чернігівську команду під час зимової перерви вже покинуло чимало гравців. Серед них міг бути й Владислав Калітвінцев. 10 січня його представили як гравця Олександрії разом ще з чотирма футболістами. Однак на яких умовах півзахисник перейшов до них – не вказали. Як і не вказали жодних деталей про підписаний контракт.

Детальніше Олександрія офіційно представила новачків: серед них футболісти Динамо та Шахтаря

За даними FanDay угода між Десною та Калітвінцем не була розірвана. Відтак він і далі залишається гравцем чернігівського клубу.

Калітвінцев намагався розірвати угоду через заборгованість по зарплаті за два місяці. Але заяву подав на початку 2022 року, тоді як виплати проводяться в середині місяця – тобто наперед достроково. І жодного рішення про розірвання контракту від відповідних комітетів УАФ також не надходило.

Обурення Десни

Десна обурена тим, що гравець, який не перебував у статусі вільного агента, проводив переговори з іншим клубом, а цей клуб уже оголосив про його підписання, не поінформувавши чернігівців у письмовій формі.

У зв'язку з цим Десна має намір боротися за права на свого футболіста — подано ноту протесту у вигляді спеціально підготовлених листів Десни до Олександрії та на адресу футболіста. Справа розглядатиметься юристами.

Реакція Олександрії

Керівництво Олександрії вважає, що цю ситуація має вирішити Десна з Калітвінцевим самостійно, без їх залучення.

"Потрібно, щоб Десна сама вирішувала з футболістом. Ми не маємо до цього відношення. Це не є наша компетенція. Десна з футболістом має якісь взаємини, і їм необхідно їх вирішити", – розповів генеральний директор Олександрії Дмитро Кітаєв.