Сенсація з українським відтінком: Калініна пробилася в 1/8 Australian Open парного розряду

Перша ракетка Україна Ангеліна Калініна продовжить виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії. В другому раунді українка разом з бельгійкою Алісон ван Ейтванк перемогли восьму сіяну пару.

Калініна/ван Ейтванк – Даниліна/Мірза 6:4, 4:6, 6:2

Українська тенісистка Ангеліна Калініна припинила свій виступ в одиночному розряді, проте продовжує крокувати щабелями турніру в парних змаганнях, пише 24 канал.

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Міні-сенсація турніру

В другому колі українсько-бельгійська пара Ангеліна Калініна/Алісон ван Ейтванк протистояла Анні Даниліній з Казахстану та Санії Мірза з Індії. Суперниці українки та бельгійки були восьмим сіяним дуетом в другому колі змагань.

В першому сеті Калініна та ван Ейтванк здобули перемогу 6:4. Проте в другому виникли проблеми з більш досвідченою парою. Калініна та ван Ейтванк вели в рахунку 3:0, але не змогли втримати перевагу, програвши 4:6.

Третій сет ледь не став повторенням попереднього. Українсько-бельгійська пара була попереду 3:0, але суперниці звели перевагу до мінімального. Та вже ж цього разу Калініна та ван Ейтванк не упустили перемогу – 6:2.

Australian Open – Grand Slam. Друге коло

Ангеліна Калініна/Алісон ван Ейтванк (Україна/Бельгія) – Анна Даниліна/Санія Мірза (Казахстан/Індія, 8) 6:4, 4:6, 6:2

Українка вперше в кар'єрі вийшла в третій раунд змагань на турнірі Grand Slam. Цікаво, що до початку поєдинку українсько-бельгійська пара вважалася аутсайдером матчу.

У 1/8 фіналу Калініна та ван Ейтванк зустрінуться з дуетом Чжань Хаоцін/Ян Чжаосюань (Китайський Тайбей/Китай, 11).