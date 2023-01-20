Першою з українок свій матч зіграла Ангеліна Калініна. Її суперницею стала чемпіонка Ролан Гаррос Барбора Крейчикова. На жаль, перша ракетка України не змогла впоратись із грою чешки. Крейчикова за підсумками двох сетів пробилась в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії – 2:0 (6:2, 6:3), повідомляє 24 канал.

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Чорний день для українок на австралійському корті

Чеська тенісистка віддала Калініній лише п'ять геймів за дві партії.

Наступною серед українок на корт вийшла Марта Костюк. 20-річна киянка протистояла подрузі та захисниці білоруських тенісисток Джессіці Пегулі із США. Американка переграла Костюк ще більше переконливо – 6:0 та 6:2.

Марта не змогла знайти свою гру, адже талановита тенісистка з України не так часто програє сет без жодного виграного гейму. Щось пішло не так в українки, яка відзначається своїм войовничим характером на тенісному корті. Це вона вже встигла показати у Мельбурні.

У поціновувачів жіночого тенісу залишилась надія лише на Катерину Байндль. Але і та не змогла потішити українських уболівальників.

Байндль не змогла впоратись із латвійкою Єленою Остапенко. Якщо у першій партії Катерина показувала свої "зуби", то вже у другому сеті в українки не було шансів – 3:6, 0:6.

Невдалий день для українських тенісисток.

Продовжують боротьбу у парі

Тепер уся надія на парний розряд. Одразу три українки там продовжують боротьбу. Костюк у парі з Єленою Габріелею Русе із Румунії обіграли в 1/32 фіналу американсько-британський дует Даніели Роуз Коллінз та Хізер Вотсон.

На Марту Костюк та її партнерку по парі в 1/16 фіналу Australian Open-2023 чекає зустріч проти Ніколь Меліхар (США) / Еллен Перес (Австралія). Українсько-румунський дует повинен проходити в 1/8 фіналу.

Щодо Калініної, то Ангеліна грає у парі з бельгійкою Елісон Ван Ейтванк. Тенісистки з України та Бельгії обіграли пару Ері Ходзумі (Японія) / Тамару Зіданшек (Словенія).

У наступному колі українсько-бельгійський дует зіграє проти Анни Даніліної (Казахстан) / Сані Мірзи (Індія).

Надія Кіченок у парі з бельгійкою Кімберлі Ціммерманн зіграє проти японок Сюко Аоями / Ени Шибахари.