Ангеліна Калініна (Україна) – Жаклін Крістіан (Румунія) 2:0 (6:4, 6:1)

Вже з першого гейму перевагою на корті володіла українська тенісистка. Вона впевнено взяла зберегла гейми на своїх подачах та взяла один розіграш румунки – 5:2.

Читайте також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Далі Крістіан вдалось впритул скоротити відставання у рахунку до 4:5. Але свого Калініна вже не відпустила. Вона з 0:40 віддала Жаклін один м'яча та з сет-пойнтами довела партію до перемоги – 6:4.

Наступний сет стартував чи не найкраще для українки – 4:0. П'ятий гейм залишився за румунською тенісисткою, але він став першим та останнім для неї у партії. Ангеліна легко довела матч до звитяги – 6:1.

Калініна вперше у кар'єрі пробилась в основну сітку Ролан Гаррос. Її переможна серія складає вже 13 матчів. Вона приєдналась до Марти Костюк, Катерини Козлової, Еліни Світоліної та Даяни Ястремської. Щоправда, остання швидше за все не вийде на корт. Українка тимчасово відсторонена від змагань через допінг. Цікаво, що Козлова потрапила в основну сітку лише завдяки відмові бельгійки Кірстен Фліпкенс.