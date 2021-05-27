Ангелина Калинина (Украина) – Жаклин Кристиан (Румыния) 2:0 (6:4, 6:1)

Уже с первого гейма преимуществом на корте владела украинская теннисистка. Она уверенно взяла геймы на своих подачах и взяла один розыгрыш румынки – 5:2.

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Далее Кристиан удалось вплотную сократить отставание в счете до 4:5. Но своего Калинина уже не упустила. Она с 0:40 отдала Жаклин один мяч и с сет-пойнтами довела партию до победы – 6:4.

Следующий сет стартовал едва ли не лучше для украинки – 4: 0. Пятый гейм остался за румынской теннисисткой, но он стал первым и последним для нее в партии. Ангелина легко довела матч до победы – 6:1.

Калинина впервые в карьере пробилась в основную сетку Ролан Гаррос. Ее победная серия составляет уже 13 матчей. Она присоединилась к Марте Костюк, Екатерине Козловой, Элине Свитолиной и Даяне Ястремской. Правда, последняя скорее всего не выйдет на корт. Украинка временно отстранена от соревнований за допинг. Интересно, что Козлова попала в основную сетку лишь благодаря отказу бельгийки Кирстен Флипкенс.