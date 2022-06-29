Костюк – Шуай 7(6):6, 6:2.
Марта та Чжан зустрічаються на корті вже втретє. До цього суперниці протистояли одна одній двічі в WTA-турі, пише 24 канал.
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При цьому Костюк виграла обидва матчі, хоч і в затяжних трьох сетах.
Китаянка та українка стабільно грали на своїй подачі до сьомого гейму, коли Костюк вдалось оформити перший брейк-поінт. Потім Марті вдалося виграти наступний гейм на подачі, проте дотиснути суперницю на прийомі в неї не вдалось.
У Костюк було три брейк-поінти, але Шуай скоротила розрив, а потім і взагалі зрівняла його. Представниця Китаю виборола ще один гейм на своїй подачі. Тож наздоганяти довелося вже українці.
Потім Марта перевела протистояння на тай-брейк – перший в очній боротьбі між Костюк і Шуай. та повернути лідерство українці не вдалося. Китаянка виграла розіграш на своїй подачі та на прийомі й перемогла в стартовій партії – 8:6 на тай-брейку.
На старті другого сету Марта виграла гейм на своїй подачі, проте потім програла чотири поспіль. Після такого невдалого старту українська тенісистка не змогла повернутись у гру та поступилась і в другій партії, забравши загалом тільки два гейми на своїй подачі.
- Костюк вдруге в кар'єрі зупинилась у другому колі трав'яного мейджора і вперше програла Шуай.
- У наступному колі китаянка змагатиметься проти Каролін Гарсії (№55 WTA) або Емми Радукану (№11 WTA).
- Зазначимо, що Марта продовжить боротьбу в жіночому парному розряді і в міксті.