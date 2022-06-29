Калініна – Цуренко 6:3, 4:6, 3:6

Ангеліна є першою ракеткою України, вона посідає 34-те місце у світовому рейтингу. Натомість Леся лише 101-ша, пише 24 канал.

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До цього тенісистки жодного разу не грали одна з одною на професійному рівні.

У першому сеті Калініна довела свій статус. У другій партії Лесі вдалося нав'язати свою гру суперниці й забрати у десятому геймі подачу Ангеліни, а разом із ним й сет.

У вирішальному сеті українки взяли по подачі, а в дуже довгому третьому геймі Калініна зробила брейк.

Здавалося б, що інтриги вже не буде, проте Цуренко зберегла стабільність та перевернула фінішну пряму гри на свою користь.

Цуренко оновила свій найкращий результат на Вімблдоні, пройшовши до третього кола. Єдиного разу Леся доходила так далеко у 2017 році.

Цуренко – єдина українка, яка зіграє в третьому колі Вімблдону-2022. Марта Костюк поступилася представниці Китаю Чжан Шуай та вибула з боротьби.

До слова. Наступною суперницею Цуренко буде німкеня Юле Німаєр. 97-ма ракетка світу сьогодні сенсаційно вибила з турніру фаворитку нижньої чверті сітки, естонку Анетт Контавейт.