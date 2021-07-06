Перша та Друга ліги отримали календар: з ким зіграють Металіст, Миколаїв і Минай
6 липня 2021 , 18:24Читать новость на русском
Джерело:ПФЛ
У вівторок, 6 липня, у столичному Будинку футболу відбулася процедура жеребкування календаря сезону 2021/22. Чемпіонат стартує 25 липня.
У Першій лізі візьме участь 16 клубів. По 16 клубів буде в групах A і Б Другої ліги.
Дивіться також Матч за Суперкубок України офіційно перенесли: нова дата
- Миколаїв, який раніше знявся з сезону Першої ліги і повинен був стартувати у Другій, поки що отримав календар як клуб Першої ліги.
- Це ж стосується Миная. Не виключено, що команда може повернутися в УПЛ на місце Олімпіка, але поки клуб в Першій лізі.
- Відроджений Металіст почне сезон матчем проти Альянсу. Ще один фаворит нового сезону Першої ліги Кривбас стартує грою з Минаєм.
Календар Першої та Другої ліги