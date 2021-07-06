Перша та Друга ліги отримали календар: з ким зіграють Металіст, Миколаїв і Минай

У вівторок, 6 липня, у столичному Будинку футболу відбулася процедура жеребкування календаря сезону 2021/22. Чемпіонат стартує 25 липня.

У Першій лізі візьме участь 16 клубів. По 16 клубів буде в групах A і Б Другої ліги.

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Миколаїв, який раніше знявся з сезону Першої ліги і повинен був стартувати у Другій, поки що отримав календар як клуб Першої ліги.

Це ж стосується Миная. Не виключено, що команда може повернутися в УПЛ на місце Олімпіка, але поки клуб в Першій лізі.

Відроджений Металіст почне сезон матчем проти Альянсу. Ще один фаворит нового сезону Першої ліги Кривбас стартує грою з Минаєм.

Календар Першої та Другої ліги