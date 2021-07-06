В Первой лиге примет участие 16 клубов. По 16 клубов будет в группах A и Б Второй лиги.

Смотрите также Матч за Суперкубок Украины официально перенесли: новая дата

Николаев, который ранее снялся с сезона Первой лиги и должен был стартовать во Второй, пока получил календарь как клуб Первой лиги.

Это же касается Миная. Не исключено, что команда может вернуться в УПЛ на место Олимпика, но пока клуб в Первой лиге.

Возрожденный Металлист начнет сезон матчем против Альянса. Еще один фаворит нового сезона Первой лиги Кривбасс стартует игрой с Минаем.

Календарь Первой и Второй лиги