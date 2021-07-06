В Первой лиге примет участие 16 клубов. По 16 клубов будет в группах A и Б Второй лиги.
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- Николаев, который ранее снялся с сезона Первой лиги и должен был стартовать во Второй, пока получил календарь как клуб Первой лиги.
- Это же касается Миная. Не исключено, что команда может вернуться в УПЛ на место Олимпика, но пока клуб в Первой лиге.
- Возрожденный Металлист начнет сезон матчем против Альянса. Еще один фаворит нового сезона Первой лиги Кривбасс стартует игрой с Минаем.
Календарь Первой и Второй лиги