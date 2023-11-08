Вперше в історії: легенда збірної України очолила юнаків Ворскли U-19

У середу, 8 листопада, полтавська Ворскла офіційно оголосила про зміни у тренерському складі. Мова йде юнацьку чоловічу команду U-19.

Ворскла переписала історію українського футболу. Вперше в Україні чоловічу команду очолила тренер-жінка. Керівне крісло у тренерському штабі юнацької команди полтавського клубу посіла Ія Андрущак.

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Переписали історію українського футболу

Колишня футболістка має величезний багаж досвіду за своєю спиною. Протягом своєї футбольної кар'єри тренерка Ворскли U-19 пограла Легенду, Житлобуд-1 та Житлобуд-2 та жіночу збірну України з футболу. Свою професійну кар'єру закінчила у серпні 2021-го року.

Двічі ставала найкращою футболісткою в Україні (2011-го та 2013-го років). За своєю спиною має чималу кількість досягнень.

У минулому Андрущак пограла у зелено-білій футболці жіночої команди Ворскли. А тепер вже займатиметься тренерською роботою у чоловічій команді ворсклян.

Ворскла уклала контракт із легендарною у минулому футболісткою на 1,5 роки.

Відзначимо, що Андрущак має А-диплом УЄФА.

До слова, юнаки полтавського клубу після 13-ти турів йдуть лише на 12-му місці, набравши 13 балів. Дебют Ії Андрущак на посаді тренерки Ворскли U-19 припаде на 10 листопада, коли її підопічні гостюватимуть на чолі Оболоні.