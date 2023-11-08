Ворскла переписала историю украинского футбола Впервые в Украине мужскую команду возглавила тренер-женщина. Руководящее кресло в тренерском штабе юношеской команды полтавского клуба заняла Андрущак.

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Переписали историю украинского футбола

У бывшей футболистки огромный багаж опыта за своей спиной. На протяжении своей футбольной карьеры тренер Ворсклы U-19 поиграла Легенду, Жилстрой-1 и Жилстрой-2 и женскую сборную Украины по футболу. Свою профессиональную карьеру закончила в августе 2021 года.

Дважды становилась лучшей футболисткой в Украине (2011 и 2013 годов). За своей спиной имеет большое количество достижений.

В прошлом Андрущак поиграла в зелено-белой футболке женской команды Ворсклы. А теперь уже будет заниматься тренерской работой в мужской команде ворсклян.

Ворскла заключила контракт с легендарной в прошлом футболисткой на полтора года.

Отметим, что у Андрущака есть А-диплом УЕФА.

К слову, юноши полтавского клуба после 13 туров идут только на 12-м месте, набрав 13 баллов. Дебют Ии Андрущак в должности тренера Ворсклы U-19 придется на 10 ноября, когда ее подопечные будут гостить во главе Оболони.