Зірковий український боксер здивував радикальною зміною іміджу: фото

1 травня 2021 , 17:55
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Джерело:

24 канал

Відомий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач через півтора тижні після бою з Реджисом Прогрейсом кардинально змінив імідж.

Напівсередньоваговик постав у несподіваному вигляді – він з’явився на фото в інстаграмі без волосся на голові, яке він зазвичай фарбував у яскраві кольори.

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Новий імідж Івана Редкача:

Коротко про Редкача

  • На професійному ринзі Іван провів 30 боїв. На його рахунку 23 перемоги, 6 поразок і 1 нічия.
  • Останній бій Редкача проти американця Реджиса Прогрейса завершився скандалом. Українець програв нокаутом і покинув ринг на ношах.
Автор: Юрій Семенюк