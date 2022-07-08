А як же "любіма рассєя": футбольний зрадник України Ордець може перейти у Бундеслігу

Один із багатьох футбольних зрадників України Іван Ордець незабаром може таки покинути ворожу країну. Футболістом зацікавились у Німеччині.

Це не покращить його репутацію

30-річний центрбек може перебратись у Бохум, який виступає у німецькій Бундеслізі. Клуб зацікавлений в оренді Івана Ордець із московського Динамо.

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Наразі між сторонами тривають перемовини. Якщо команди вдарять по руках, то Ордець вдасться хоча б трохи пограти у нормальному чемпіонаті. Але це аж ніяк вже не виправить його репутацію та не підійме його з вигрібної ями.

У сезоні-2021/2022 Бохум посів лише 13-те місце у таблиці Бундесліги.

Колишній його одноклубник у Зорі Артем Громов заявляв, що Ордець не може покинути московське Динамо, яке "заспівало" шалену суму, якщо Іван захоче достроково розірвати контракт.

Ордець продовжує "годувати" економіку росії

Центральний захисник виступає за московський клуб із 2019-го року. Після такого переходу Іван закрив перед собою "двері" у збірну України.

В останньому сезоні провів 19 матчів, у яких відзначився голом.

Від 24 лютого Ордець не засудив агресію країни, у якій виступає до сьогодні. Іван лише виклав пост в інстаграмі про рідну Волноваху. Українські уболівальники засудили мовчання футболіста. Тому Ордець зробив боягузливий вчинок – закрив свій інстаграм від людей, які на нього не підписані.

Нещодавно Ордець вперше від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вийшов на футбольне поле у контрольному спарингу проти Рубіна.

Хоча Роман Яремчук розповів, що з чуток знає, що Іван солідно допомагає українській армії. Але це лише з чуток.

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