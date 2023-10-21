"Марна трата часу та енергії": іменитий тренер різко відреагував на чутки про Шахтар

Восени 2023 року на Шахтар чекали кардинальні тренерські зміни. "Гірники" звільнили Патріка ван Леувена та визначив "в.о." головного тренера клубну легенду Даріо Срну.

Однак президент донецького клубу Рінат Ахметов не приховує, що у Шахтарі продовжуються пошуки нового головного тренера, попри призначення Даріо Срни, який отримав тимчасовий статус наставника команди

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Леко: Я у клубі тілом та душею

Серед ймовірних кандидатів у пресі називали нинішнього головного тренера Хайдука Івана Леко, який лише у грудні 2022-го очолив хорватський колектив.

Напередодні гри проти Осієка Леко різко відповів на запитання про донецький клуб. 45-річний хорватський спеціаліст заспокоїв фанів Хайдук.

Я приїхав сюди на гру Хайдук – Осієк. Я у клубі тілом та душею. Це знають всі навколо. Хто, що, як – це марна трата часу та енергії,

– відповів Леко.

Відзначимо, що у ЗМІ також називались імена Ігоря Тудора, Марека Папшуна та Оскар Гарсія. Останній вже відхилить пропозицію "гірників".

Нагадаємо, що Патрік ван Леувен був звільнений після вольової перемоги Шахтаря у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів проти бельгійського Антверпена 2:3. Хоча гра донеччан під керівництвом нідерландця ставала все гіршою та все менше приносила потрібний результат. Керівництво це побачило та вирішило, що нстав час тренерських змін.

Хоча у ЗМІ була інформація, що причиною такого звільнення став конфлікт із провідними футболістами команди. Але капітан Тарас Степаненко спростував ці чутки.

Тепер Срні потрібно повернути шахтарський дух у команду, аби ті бились не за себе, а за емблему топового донецького клубу.

Вже 21 жовтня Срна дебютує на чолі Шахтаря матчем поти черкаського ЛНЗ.