У п'ятницю, 1 липня, в Санкт-Петербурзі затримали хокеїста Івана Федотова. Він в попередньому сезоні КХЛ був визнаний найкращим воротарем в чемпіонаті. А також виступав за збірну Росії.

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Але жити з Росії він надалі не планував, тому вирішив перебратися до США. Він там навіть підписав контракт з командою НХЛ Філадельфія Флаєрс. І попередив керівництво ЦСКА про розірвання з ними контракту

А затримали 25-річного хокеїста за підозрою в ухиленні від військової служби. Військова прокуратура Санкт-Петербурга вирішила подати його в розшук як ухилянта від військової служби. І російські правоохоронці зі спецпризначенцями кинулися на затримку гравця. Вони вичікували його в різних місцях, в тому числі біля льодової арени та декількох квартир. І таки затримали його. Після чого відвезли у військкомат.

У військкоматі гравця протримали декілька годин. І вивезли його звідтам лише у машині швидкої допомоги. У лікарні він провів всю ніч. Про його теперішній стан нічого невідомо.

Граєш за ЦСКА та "СРСР" – готуйся до служби в армії та репресій

Випадок з Іваном Федотовим є доволі показовий у тому плані, які Росія та тамтешній спорт повертаються у часи СРСР.

Для початку варто відзначити, що гравець виступав за ЦСКА – Центральний спортивний клуб армії. Ще з радянських часів повелося, що гравці таких команд як ЦСКА чи СКА (як хокеїсти, так і футболісти) були офіційно військовослужбовцями. Доволі часто керівництво таких клубів забирало собі кращих спортсменів, які мали пройти військову службу в лавах радянської армії.

Як бачимо, в теперішній Росії ситуація кардинально не змінилася. Іван Федотов, який виступав за ЦСКА, формально вважався військовослужбовцем. Тож коли він вирішив самовільно покинути команду, то керівництво ЦСКА вдалося до тих репресій, які могло використати – визнало його ухилянтом від військової служби та оголосило в розшук. А за це йому може загрожувати до двох років ув'язнення.

Таким чином спорт в Росії повертається до часів СРСР, де спортсменам теж не можна було покинути межі імперії. А тоталітарний держапарат без проблем розділявся з неугодними. Одиницям вдавалося втекти.

Але Іван Федотов мав би бути до цього готовим. Адже ще в січні 2022 року він виступав за збірну Росії, яка вийшла на матч проти Фінляндії у формі з написом "СРСР". Тож Радянський союз для цього гравця вернувся не лише у символах на формі, але й реальних репресіях.