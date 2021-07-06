К'єза ошелешив Іспанію голом у півфіналі Євро-2020: відео

Збірна Італії першою відкрила рахунок у півфіналі Євро-2020 проти Іспанії. Відзначився Федеріко К'єза.

Перший гол у матчі між збірними Італії та Іспанії було забито на 60-й хвилині. Все розпочалося з атаки Іспанії, а закінчилося голом у ворота іспанців.

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Після навісу від Жорді Альби, Доннарумма впевнено заволодів м'ячем у власному штрафному майданчику. Та розігнав атаку своєї команди. Він вкинув м'яч на Верратті. Той швидко віддав на фланг на Інсіньє. Зробивши декілька кроків вперед, гравець побачив забігання Іммобіле, тож віддав пас на хід форварду.

Але до Іммобіле м'яч не дійшов, адже у підкаті зіграв Ляпорт. Та першим на підборі опинився К'єза. Він вирішив пробити по воротах. Унаї Сіном лише очима провів м'яч.

Відео голу К'єзи