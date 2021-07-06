Первый гол в матче между сборными Италии и Испании был забит на 60-й минуте. Все началось с атаки Испании, а закончилось голом в ворота испанцев.

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После навеса от Жорди Альбы, Доннарумма уверенно завладел мячом в своей штрафной. И разогнал атаку своей команды. Он бросил мяч на Верратти. Тот быстро отдал на фланг на Инсинье. Сделав несколько шагов вперед, игрок увидел забегание Иммобиле, поэтому отдал пас на ход форварду.

Но к Иммобиле мяч не дошел, ведь в подкате сыграл Ляпорт. Но первым на подборе оказался Кьеза. Он решил пробить по воротам. Унаи Сеном только глазами провел мяч.

Видео гола Кьезы