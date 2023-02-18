"Стане головним героєм Ла Ліги": Циганкову пророкують велику кар'єру у топовій лізі Європи

У матчі проти Альмерії Віктор Циганков вперше з'явився у стартовому складі Жирони. Українець приємно здивував іспанців своєю грою.

Правий вінгер збірної України став автором другого голу Жирони у ворота Альмерії. Циганков забив свій дебютний м'яч у третьому поєдинку за нову команду в Ла Лізі.

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Агілар: Його перший тайм потрібно передивлятися знову і знову

Також Віктор взяв участь у четвертому голі "червоно-білих". Українець елегантно асистував п'яткою на Карреру, а Жирона довела свою перевагу у першому таймі до 4:0. Циганков провів на полі 65 хвилин та був замінений на Лауреано Суареса.

Це перші дві результативні дії Віктора в Іспанії. До цього він двічі виходив на футбольне поле на декілька хвилин.

Іспанський журналіст Франсеск Агілар поділився своїми враженнями від гри колишнього динамівця. Він пророкує українському футболісту велике майбутнє у Ла Лізі.

Також представник ЗМІ відзначив двох інших авторів голів Жирони у ворота Альмерії Рікельме та Кастельянос.

Віктор Циганков – чудове підписання Жирони. Українець, колишній гравець київського Динамо, не сумнівайтеся, стане головним героєм Ла Ліги. Його перший тайм проти Альмерії потрібно передивлятися знову і знову. Разом із Рікельме і Таті Кастельяносом вони створять проблеми будь-кому,

– написав журналіст.

Головний тренер Жирони Мічел теж залишився задоволений грою українця.

Нагадаємо, що у другому таймі команди на двох забили 4 голи та встановили підсумковий рахунок матчу 6:2 на користь Жирони.

Після домашньої перемоги клуб Циганкова з 27 очками йде на 11-му місці. Попереду у підопічних Мічела виїзна гра у рамках Ла Ліги проти Атлетік Більбао (26 лютого). Це буде черговий шанс для Циганкова.