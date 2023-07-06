Українська збірна першою розмочила нулі на табло. Однак потім у відповідь отримала цілих п'ять м'ячів. Фінальний свисток зафіксував перемогу Іспанії над нашою збірною 5:1. Команда Руслана Ротаня покидає Євро-2023 за крок від фіналу.

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Ротань: Те, чого нам не вистачило – це відновлення, щоб бути на 100% готовими на цей матч

На післяматчевій пресконференції Руслан Петрович у першу чергу подякував уболівальникам та військових, які роблять усе, аби наші футболісти представляли нашу країну на міжнародній арені: Дякуємо нашим вболівальникам, воїнам, що ми змогли на турнірі проявити свої якості. Можу лише сказати величезне "дякую" хлопцям, що ми на цьому турнірі добре виглядали і заслужили симпатії вболівальників".

Ротань спробував пояснити причину розгромного рахунку від "Фурії Рохи". Український наставник розповів про ситуацію, у яку потрапила наша збірна після чвертьфіналу.

Вважаю, що нашим хлопцям це піде у плюс, вони великі молодці. Те, чого нам не вистачило – це відновлення, щоб бути на 100% готовими на цей матч. Не розумію того, як ми добиралися сюди після гри у Франції. Ці затримки рейсів незрозумілі – нас закрили в якомусь ангарі в аеропорту. Замість того, щоб відновлюватися, прибули в готель о першій ночі. Для мене це є загадкою. Тих емоцій, тієї свіжості, яка мала бути у цьому матчі, у хлопців не було,

– сказав Ротань.

"Маємо те, що маємо. Всі бачили цей матч, нам вдався початок. Але треба відзначити й привітати збірну Іспанії. Це дуже сильна команда. З такою командою треба грати на 100%. Те, що було у першому матчі в груповому етапі: ми були свіжішими, грали з м'ячем. Там було легше. На жаль, хлопцям не вистачило свіжості", – додав тренер "синьо-жовтих".

Про Мудрика

Також Руслан Петрович зачепив тему Мудрика, який через травму зумів допомогти команді у двох із п'яти поєдинків.

"Михайло відновлювався після травми, зіграв лише проти Франції. Функціонально йому було важко провести увесь матч, але коли він був свіжіший на ногах, то робив різницю. У принципі перший гол, який забили, зробив Михайло. Функціональний стан міг бути кращий, але він був після травми", – відповів наставник "молодіжки" України.