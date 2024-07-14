Стартові склади на фінал Євро-2024: хто зіграє в основі у матчі Іспанія – Англія

Луїс де ла Фуенте та Гарет Саутгейт визначились зі стартовою одинадцяткою на фінал чемпіонату Європи-2024. Іспанія та Англія зіграють у найсильніших складах.

У Берліні 14 липня пройде фінал чемпіонату Європи-2024 з футболу. У битві за трофей зійдуться збірні Іспанії та Англії.

Слідкуйте з нами Фінал Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Іспанія – Англія

Хто вийде з перших хвилин

Напередодні фіналу тренери команди визначились зі стартовими складами. Луїс де ла Фуенте не здивував основою, випустивши тих же гравців, на яких покладався протягом турніру. Замість травмованого Педрі вийде Дані Ольмо, який на цьому Євро відзначився вже трьома голами.

: Сімон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Родрі, Руїс – Ямал, Ольмо, Вільямс – Мората.: Райя, Реміро, Навас, Вівіан, Начо, Грімальдо, Субіменді, Меріно, Баена, Торрес, Лопес, Хоселу, Оярсабаль.

Що стосується Гарета Саутгейта, то тренер вирішив залишити в основі 19-річного хавбека Кобі Мейну. Зліва в обороні гратиме його одноклубник Люк Шоу, а місце на вістрі атаки традиційно займе Гаррі Кейн.

: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Гуехі, Шоу – Райс, Мейну – Фоден, Беллінгем, Сака – Кейн.: Рамсдейл, Гендерсон, Гомес, Конса, Тріпп'єр, Данк, Александер-Арнольд, Галлахер, Вортон, Палмер, Гордон, Езе, Боуен, Тоуні, Воткінс.

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Де дивитись

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Матч Іспанія – Англія онлайн покажуть ОТТ-платформа Megogo, а також регіональні канали Суспільного. Крім того, на сайті 24 Каналу буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Англія.

Нагадаємо, що іспанці є триразовими чемпіонами Європи, як і німці. Перемога у Берліні виведе "фурію роху" на перше місце у цьому рейтингу. Англія ж поки не вигравала Євро і лише вдруге зіграє у фіналі турніру.