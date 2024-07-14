Фінал Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Іспанія – Англія

Збірні Іспанії та Англії зіграють у вирішальній грі чемпіонату Європи 14 липня 2024. Трансляцію гри у Берліні можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу добігає свого кінця. Вирішальна гра турніру пройде у неділю, 14 липня. У фіналі Євро-2024 за трофей поборються збірні Іспанії та Англії, пише 24 Канал.

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Другий фінал Англії

Команди розглядались у якості головних фаворитів Євро ще перед початком змагання. Англія взагалі володіє найкращим кадровим підбором гравців, тому і вважалась основним претендентом на трофей.

Втім протягом турніру команда Гарета Саутгейта грала доволі непереконливо. На груповій стадії англійці набрали лише п'ять балів у нескладній компанії з Данії, Словенії та Сербії. А у плей-оф "три леви" взагалі двічі були на волосині від вильоту.

У грі зі Словаччиною Англію врятував диво-гол Беллінгема у компенсований час. А в 1/4 фіналу пройти швейцарців вдалось лише по пенальті. Однак гра проти Нідерландів трохи розвіяла скепсис щодо гри англійців.

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Іспанська потужність

Підопічні Саутгейта заслужено потрапили у другий поспіль фінал Євро. Тепер їх суперником буде грізна збірна Іспанії, яка, на відміну від Англії, показала суперклас на цьому турнірі.

Команда де ла Фуенте винесла всіх суперників по групі та Грузію в 1/8 фіналу. На останніх же стадіях плей-оф іспанці грали більш прагматично, але це було спричинено силою суперників. Проте прохід Німеччини та Франції все одно був заслуженим – двічі по 2:1.

Перемога на Євро-2024 може стати рекордною для Іспанії. "Фурія роха" тричі тріумфувала на Євро, як і збірна Німеччини. У свою чергу англійці ніколи не вигравали континентальну першість, для родоначальників це може бути дебютний тріумф.

Орієнтовні склади:

Де дивитися матч

: Сімон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Родрі, Руїс – Ямал, Ольмо, Вільямс – Мората.: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Гуехі, Шоу – Райс, Мейну – Сака, Беллінгем, Фоден – Кейн.

Дивитися онлайн матч Іспанія – Англія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

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Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Іспанія – Англія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.