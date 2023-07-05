Захисник "молодіжки" оцінив шанси України на перемогу в 1/2 фіналу Євро-2023

Вже 5 липня Україна спробує стати авторкою ще однієї сенсації. Команда Руслана Ротаня зіграє у півфіналі молодіжного Євро-2023 проти Іспанії.

Це буде друга зустріч цих збірних на цьогорічному Євро-2023. Вперше команди грали у третьому колі групового раунду, коли резервними складами розписали мирову 2:2. Тоді за "синьо-жовтих" забивали Богдан В'юнник та Георгій Судаков.

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Таловєров: Нічим не хочемо нікого дивувати

Один із лідерів команди Максим Таловєров поділився очікуваннями напередодні поєдинку. Захисник впевнений, що команди підходять до півфіналу у рівних умовах.

Нічим не хочемо нікого дивувати. У нас командний стиль гри, і про це знає кожний. Хоча Іспанія у чвертьфіналі зіграла 120 хвилин, а ми – 90, я вважаю, що ми в однакових умовах. Це вирішальна гра, дуже важливий матч. Віримо в Бога й сподіваємося виграти. Дуже важкий суперник, але ми віримо в себе й хочемо здобути перемогу для всієї України,

– сказав Таловєров.

Відзначимо, що Таловєров не грав у першому матчі проти "Фурії Рохи". Тоді Максим просидів весь поєдинок у запасі. У тій зустрічі Ротань зробив ротацію складу, аби дати відпочинок лідерам та основі команди.

На шляху до 1/2 фіналу Україна створила сенсацію, здолавши Францію 1:3. У ворота суперника дубль оформив Судаков та один гол в активі Артема Бондаренка. Таловєров традиційно провів весь поєдинок.

Іспанія ж перемогла Швейцарію лише у додаткових таймах 2:1. Переможний гол за іспанську збірну забив Хуан Міранда на 103 хвилині матчу.

Півфінал молодіжного Євро-2023 Іспанія – Україна відбудеться 5 липня о 22:00.