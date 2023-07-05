Спеціаліст пояснив, як потрібно зіграти його команді, аби вийти у фінал молодіжного турніру.

Головний тренер збірної Іспанії U-21 Санті Денія привідкрив карти гри своєї команди. Наставник розповів, як його підопічні будуть діяти проти лівого вінгер збірної України U-21 Михайла Мудрика у півфіналі Євро-2023. У першій їх зустрічі Михайло не грав.

Перша зустріч між цими командами у груповому раунді закінчилась бойовою мировою 2:2. Обидві збірні грали резервними складами, тому складно було оцінити справжні сили обох команд.

Ми не збираємося персонально грати проти Мудрика. Він чудовий футболіст і знаходиться у системі гри всієї збірної України. Повинні цінувати роботу його тренера, який має у складі Михайла. Нам потрібно працювати у всіх фазах, нападі, захисті. Щоб вийти у фінал, потрібно зіграти ідеальний матч. Потрібно використовувати підстраховку у грі з ним Мудриком і захищатися як команда,

– сказав тренер "Фурії Рохи".

Нагадаємо, що через пошкодження Мудрик відіграв на Євро-2023 лише в одному поєдинку. У попередньому матчі 1/4 фіналу проти Франції Михайло заробив на собі пенальті, яке реалізував Судаков, та віддав класну гольову передачу на Георгія.

Лівий вінгер Челсі допоміг команді Руслана Ротаня вирвати перемогу у Франції 3:1.

Зверніть увагу! Півфінал молодіжного Євро-2023 Іспанія – Україна розпочнеться 5 липня о 22:00 (за київським часом).

Відзначимо, що завдяки перемозі над французами, підопічні Ротаня здобули путівку на Олімпіаду-2024, де Руслан Петрович продовжить працювати з "молодіжкою" України.

В іншому півфіналі Євро-2023, який розпочнеться 5 липня о 19:00, уболівальники дізнаються першого фіналіста молодіжного турніру. Ним стане Ізраїль або Англія. Тут більше шансів у команди "трьох левів".