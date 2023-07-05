Это будет вторая встреча этих сборных на Евро-2023 в этом году. Впервые команды играли в третьем круге группового раунда, когда резервными составами расписали мировую 2:2. Тогда за "сине-желтые" забивали Богдан Вьюник и Георгий Судаков.

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Таловеров: Ничем не хотим никого удивлять

Один из лидеров команды Максим Таловеров поделился ожиданиями в преддверии поединка. Защитник уверен, что команды подходят к полуфиналу в равных условиях.

Ничем не хотим никого удивлять. У нас командный стиль игры и об этом знает каждый. Хотя Испания в четвертьфинале сыграла 120 минут, а мы 90, я считаю, что мы в одинаковых условиях. Это решающая игра, очень важный матч. Верим в Бога и надеемся выиграть. Очень тяжелый соперник, но мы верим в себя и хотим одержать победу для всей Украины,

– сказал Таловеров.

Отметим, что Таловеров не играл в первом матче против "Фурии Рохи". Тогда Максим просидел весь поединок в запасе. В той встрече Ротань сделал ротацию состава, чтобы дать отдых лидерам и основе команды.

Важно! Полуфинал молодежного Евро-2023 Испания – Украина состоится 5 июля в 22:00.