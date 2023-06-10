Чи продовжить Ярославський спонсорувати Металіст: ексдиректор клубу прояснив долю харків'ян

Євген Красніков заспокоїв фанатів Металіста щодо майбутнього команди. Наступний сезон клуб проведе у Першій лізі та за кілька сезонів може повернутись в УПЛ.

Минулого року харківський Металіст повернувся в УПЛ вперше з 2016 року. Втім через початок повномасштабної війни команда не виправдала високих очікувань в елітному дивізіоні.

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Спортивний директор клубу Євген Красніков та тренер Олександр Кучер перейшли у Дніпро-1. У свою чергу головний інвестор Металіста Олександр Ярославський виїхав з України та суттєво зменшив фінансування харків'ян.

Цього сезону Металіст провалився, посівши передостаннє місце та вилетівши у Першу лігу. У вболівальників клубу одразу постало питання, чи виживе команда. Втім колишній спортдиректор клубу Євген Красніков спростував ці чутки.

Команда вилетіла, але було багато суддівських помилок та інших моментів. Я можу сказати, що Металіст на 100% залишається. Фінансування буде. Не в такому обсязі, але Металіст буде. Це 100%, команда гратиме у Першій лізі. Сумніваюся, що вже в цьому році, але за рік чи два ми намагатимемося повернутися до вищої ліги. Шкода, що вилетіли,

– заявив Красніков.

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Відзначимо, що разом із Металістом у Першу лігу вилетів Львів. Їм на заміну в УПЛ піднялись Полісся та Оболонь. Ще два місця у вищому дивізіоні розіграють Верес та Металург, а також Інгулець та ЛНЗ.

. Металіст провів в еліті чемпіонату України 21 сезон. Харків'яни аж сім разів брали бронзові медалі УПЛ, а також одного разу стали віцечемпіоном.