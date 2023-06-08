Періца Огнієвіч офіційно залишив Металіст. Сербський наставник не зміг врятувати харків'ян від найгіршого.

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Варто вчасно зупинитись

Металіст вилетів з української еліти за підсумками поточного сезону та відправився у Першу лігу. В стані харківського колективу уже почали відбуватися кадрові зміни, а стартували вони з "голови". Виконуючий обов'язків головного тренера команди Періца Огнієвіч самовільно вирішив покинути Металіст напризволяще. Причина стандартна – сербський фахівець пішов з клубу за сімейними обставинами.

Варто відзначити, що харківський колектив висловився "за" продовження співпраці з Огнієвічим, проте фахівець вирішив, що його історія у металісті завершена. Періца уже встиг прокоментувати свою відставку подякувавши гравцям, тренерам, медичному персоналу, адміністраторам та всім працівникам клубу за спільну працю, ставлення та чесне виконання всіх без виключення зобов'язань. Також сербський наставник побажав якнайшвидшого повернення до УПЛ Металісту, який за словами Огнієвіча "встиг стати для нього рідним".

Нагадаємо, що сербський наставник опинився біля керма "розкраденого" Металіста (оскільки низка гравців та тренерів перейшли зі стану харківського клубу до Дніпра-1) перед початок другого кола УПЛ. Не дивлячись на атакувальний стиль та завзяту гру, харків'яни все ж не змогли зберегти прописку в еліті українського футболу та на пряму відправили у нижчий дивізіон.