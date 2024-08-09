У кроці від гарантованої медалі: Коляденко пробилась до півфіналу вільної боротьби на Олімпіаді

Борці та борчині продовжують змагатись за нагороди у Парижі. У п'ятницю, 9 серпня, у боротьбу вступила бронзова призерка Олімпіади-2020 у Токіо Ірина Коляденко.

У першій сутичці 25-річна борчиня із Ірпеня здолала Орхон Пуревдорж із Монголії. Поєдинок був дуже напружений та закінчився перемогою Ірини Коляденко 8:7, інформує 24 Канал.

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Останній шанс України на медаль у жіночій боротьбі

У чвертьфіналі наша борчиня зустрічалась із представницею Болгарії Біляною Дудовою. Перший бал у сутичці заробила суперниця Ірини. Перший період закінчився мінімальною перевагою Дудової.

Коляденко швидко увімкнулась у другому періоді та завдяки проходу принесла у свій актив 4 бали. Рахунок вже став на користь Ірини 1:4. Далі обидві борчині додали по два бали – 3:6.

До фінального свистка Коляденко заробила ще один бал 3:7.

Ірина Коляденко пробилась до півфіналу Олімпійських ігор-2024 у вазі до 62 кілограмів.

Сьогодні ввечері 9 серпня українська борчиня побореться за вихід у фінал. Суперницею Коляденко буде Айсулуу Тинибекова із Киргистану. Початок їх сутички орієнтовно о 19:55. Ірина, у якої вже є "бронза" Олімпіади у Токіо, спробує гарантувати собі медаль Ігор-2024.

Наразі у жіночій боротьбі Україна не здобула ще жодної нагороди. Найближчою до неї була Оксана Лівач, але без шансів поступилась у бронзовому фіналі японці (0:10).