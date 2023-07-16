Ірина Геращенко та Юлія Левченко здобули для України олімпійські ліцензії в легкій атлетиці

Наші спортсменки переконливо виступили у Хожуві і без Ярослави Магучіх. Дівчини стрибнули на 1,98 метра, що дозволило їм отримати перепустки на Олімпіаду.

У польському Хожуві пройшов етап Діамантової ліги з легкої атлетики. Участь у ньому взяли троє представниць України, пише 24 канал.

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Найбільш невдало виступила Катерина Табашник. Харків'янка підкорила позначку 1,89 метра, що дозволило їй посісти сьому сходинку. А ось дві інші українки піднялись на подіум.

Ірині Геращенко та Юлія Левченко змогли стрибнути на 1,98 метра. Цю планку також взяла австралійка Нікола Оліслагерс. Але вона, як і Левченко змогли підкорити висоту з третьої спроби та забрали срібло і бронзу відповідно.

Натомість Геращенко стрибнула на 1,98 метра з першої спроби та виграла золото. До того ж Ірина та Юлія перевершили "олімпійську" планку (1,97 метра), що дозволило їм завоювати ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

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Це перші українські перепустки у Париж в легкій атлетиці. Нагадаємо, що Ярослава Магучіх не брала участь у етапі в Хожуві через скасування рейсу.