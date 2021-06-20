Збірна Туреччини пропустила швидкий гол у матчі проти Швейцарії. На 6 хвилині у воротах Чакіра розписався Харіс Сеферовіч.

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Скажений гол Шакірі

На 26 хвилині на табло вже було 2:0. Знову Швейцарії вдалося відзначитися голом з-за меж штрафного.

Ніхто з оборонців Туреччини не прикрив Джердана Шакірі. Футболіст приборкав м'яч та пробив обвідним ударом з лівої ноги.

Навіть найкращий голкіпер у світі не зміг би відбити м'яч після удару Шакірі у "дев'ятку"!

Відео голу Шакірі