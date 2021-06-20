Сеферовіч забив з-під Демірала

Швейцарія провела результативну атаку на 6 хвилині гри. Харіс Сеферовіч отримав м'яч на підступах до штрафного від Стівена Цубера.

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Нападник Бенфіки вирішив не шукати партнерів, а взяв ініціативу на себе. Харіс вистрілив з-під захисника Ювентуса Меріха Демірала.

Воротар турків Чакір не зумів відбити м'яч, який полетів у нижній кут. Красивий гол Сеферовіча вивів швейцарів вперед.

Відео голу Сееферовіча