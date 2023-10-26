Луческу не помітив талант: Цитаішвілі ефектним голом вивів Динамо в 1/2 Кубка Грузії – відео

Георгій Цитаішвілі допоміг Динамо Батумі стати ще на крок ближчим до фіналу Кубка Грузії. Динамівець відзначився черговим голом за грузинський клуб.

22-річний правий вінгер вийшов у стартовому складі Динамо Батумі у чвертьфіналі Кубка Грузії проти Ірао. Вже на 7-й хвилині зустрічі Георгій подякував тренеру за довіру, відкривши рахунок у матчі, пише 24 Канал.

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Розпочав погром суперника

Цитаішвілі отримав м’яч у штрафному майданчику господарів, прибрав двох захисників та пробив в оточенні трьох опікунів у дальній кут воріт. Голкіпер Ірао не зміг парирувати ефектний удар від динамівця, який вивів Динамо Батумі уперед вже на старті поєдинку – 0:1.

Відео голу Цитаішвілі в 1/4 фіналу Кубка Грузії

Георгій забив вже свій 5-й гол у 14-ти зіграних матчах за батумське Динамо у поточному сезоні-2023/2024. Також у його активі один асист.

Нагадаємо, що вінгер виступає за Динамо Батумі на правах оренди до кінця цього сезону. Контракт Цитаішвілі належить київському Динамо – до кінця червня 2025-го року. Тому вкінці цього сезону Георгій повернеться у розташування українського клубу.

Відзначимо, що чвертьфінальний поєдинок закінчився розгромною перемогою Динамо Батумі – 1:4. Цитаішвілі відіграв повний матч. Вже у наступному раунді Кубка Грузії нинішній клуб Георгія зіграє проти Колхеті-1913. Півфінальна зустріч запланована на 7 листопада.